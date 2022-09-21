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В Госдуме ответили на вопрос о призыве выпускников военных кафедр

Картаполов заявил, что выпускников военных кафедр могут призвать по востребованности

Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Выпускников военных кафедр в России могут призвать по востребованности. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС

Он уточнил, что выпускников кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы при проведении спецоперации на Украине.

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20 сентября 2022

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Под категорию мобилизованных также попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Частичной мобилизации не подлежат студенты и срочники, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что на призванных в рамках частичной мобилизации россиян будут распространяться медицинские, налоговые и другие льготы, положенные участникам спецоперации.

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Анастасия Шейкина
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