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Поправки о «мобилизации» не поддержал один сенатор Совфеда

Член Совета Федерации Людмила Нарусова не поддержала поправки о «мобилизации»

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против принятия поправок, ужесточающих наказание за дезертирство и неисполнение приказа в период мобилизации. Об этом мать журналистки рассказала RTVI.

«Да, это я проголосовала против, но прокомментировать пока не могу, у нас еще идет заседание», — сказала вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, комментируя свое решение.

Ранее в рамках пленарного заседания Совфед одобрил закон о внесении в УК России поправок о лишении свободы сроком на 10 лет для военных, которые добровольно сдались в плен противнику. Кроме того, сенаторы поддержали наказание в виде 15 лет заключения за мародерство в военное время. Также они одобрили законопроект, признающий периоды мобилизации и военного положения обстоятельствами, отягчающими наказание за совершенные россиянами преступления.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий опубликован на сайте Кремля.

Позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Варвара Кошечкина
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