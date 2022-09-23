Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Страны Четырехстороннего диалога по безопасности выступили за расширение СБ ООН

Австралия, Индия, США и Япония выступили за расширение Совета Безопасности ООН

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Страны Четырехстороннего диалога (Австралия, Индия, США и Япония) выступили за расширение Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное сообщение по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств «четверки», прошедшей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы привержены продвижению комплексной программы реформ ООН, в том числе за счет расширения постоянных и непостоянных мест в Совете Безопасности ООН, чтобы совет отражал текущие мировые реалии и включал более разнообразные с географической точки зрения взгляды», — сказано в публикации.

Государства выразили полную поддержку ООН. «Четверка» также одобрила реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Ранее Вашингтон также выступил за расширение СБ ООН, в том числе за счет новых постоянных членов. На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

Решение о расширении поддержала и Россия. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, Москва уже давно выступает за идею расширения состава Совета и согласна с соответствующей инициативой президента США Джо Байдена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Россиянин устал делать замечания товарищу и убил его ударом ножа в живот
Россияне бросились скупать жилье в популярной пляжной стране
В России захотели собирать больше налогов с бизнеса
В ЦИК ЛНР озвучили явку по результатам первого дня референдума
Россиян предупредили о дефиците билетов на поезда в Белоруссию и Казахстан
МИД заявил о полном соответствии референдумов в ДНР и ЛНР международному праву
Вучич предрек попытку Запада исключить Россию из Совбеза ООН
Страны Четырехстороннего диалога по безопасности выступили за расширение СБ ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.