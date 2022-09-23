Страны Четырехстороннего диалога по безопасности выступили за расширение СБ ООН

Австралия, Индия, США и Япония выступили за расширение Совета Безопасности ООН

Страны Четырехстороннего диалога (Австралия, Индия, США и Япония) выступили за расширение Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное сообщение по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств «четверки», прошедшей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы привержены продвижению комплексной программы реформ ООН, в том числе за счет расширения постоянных и непостоянных мест в Совете Безопасности ООН, чтобы совет отражал текущие мировые реалии и включал более разнообразные с географической точки зрения взгляды», — сказано в публикации.

Государства выразили полную поддержку ООН. «Четверка» также одобрила реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Ранее Вашингтон также выступил за расширение СБ ООН, в том числе за счет новых постоянных членов. На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

Решение о расширении поддержала и Россия. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, Москва уже давно выступает за идею расширения состава Совета и согласна с соответствующей инициативой президента США Джо Байдена.