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Кадыров заявил о способной «снести любую западную армию» мощи России

Глава Чечни Кадыров: половина штата российских силовиков способна снести западные армии
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что даже половина сотрудников российских силовых ведомств «снесут любую западную армию», об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в России — колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту. Кадыров напомнил, что Россия имеет большую мощь, множество ресурсов, особенно военных.

Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится

Рамзан Кадыровглава Чечни

По его словам, их столько, что «НАТО и Запад устанут считать», а половина штата российских силовиков способна победить иностранные армии.

Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК

Рамзан Кадыровглава Чечни

Обратился к уклонистам

Глава Чечни обратился к мужчинам, которые уклоняются от частичной мобилизации. По его мнению, такие люди являются «дармоедами, лентяями, тунеядцами и иждивенцами». Он напомнил, что подобные ситуации были и во времена Великой Отечественной войны, но и тогда защищали Родину «и стар, и млад, плечом к плечу».

Да, возможно, есть и вина нашего государства, которое позволило западной пропаганде пустить свои щупальца и разбавить патриотическое воспитание. Но все равно настоящий мужчина должен мечтать совершить подвиг

Рамзан Кадыровглава Чечни

При этом он считает, что в отказе мужчин служить виновата западная пропаганда.

Мобилизация

В среду, 21 сентября, российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Он уточнил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада.

Глава государства пообещал, что в рамках частичной мобилизации будут призывать только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту

Владимир Путинпрезидент России

Министр обороны страны Сергей Шойгу рассказал, что будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. По словам главы Минобороны, из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью.

300тысяч

человек будут призваны в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации

Частичная мобилизация не коснется тех, кто в данный момент служит по призыву, они останутся на территории Российской Федерации. Также не планируют мобилизовать студентов.

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Марина Совина
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