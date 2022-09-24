В Крыму призвали Запад смириться с новым миропорядком

Постпред Крыма Мурадов призвал Запад смириться с новым миропорядком с участием России

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов призвал западные страны смириться с новым миропорядком, в котором участвует Россия. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши противники должны четко усвоить, что строить новый мировой порядок без России, без учета ее национальных интересов не получится», — подчеркнул политик.

По словам Мурадова, Москва доказывает это бывшим партнерам, которые не могут смириться с ролью российского государства как одного из мировых центров.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

Страны «Большой семерки» (G7) осудили проведение референдумов на территории Украины, считая их нарушением международного права. Подобные действия являются нарушением устава ООН и международного права, а также противоречат «верховенству права», подчеркнули лидеры государств.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Украины и пригрозил России экономическими санкциями.

