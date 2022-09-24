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США пригрозили России экономическими санкциями в случае присоединения Донбасса

Байден предупредил Россию об экономических санкциях в случае присоединения частей Украины
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Украины и пригрозил России экономическими санкциями. Его заявление приводится на сайте Белого дома.

Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины

Джо Байденпрезидент США

Глава американского государства отметил, что проведение референдумов грубо нарушает международное право, включая устав ООН. Он предупредил, что США вместе с союзникам в ответ введут «быстрые и тяжелые» санкции.

Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России

Джо Байденпрезидент США

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

Страны «Большой семерки» (G7) осудили проведение референдумов на территории Украины, считая их нарушением международного права. Подобные действия являются нарушением устава ООН и международного права, а также противоречат «верховенству права», подчеркнули лидеры государств.

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13 июня 2022

Белый дом заявил, что США никогда не признают референдумы и ответят санкциями

США, а также американские союзники и партнеры введут новые экономические санкции против России в случае присоединения к территории страны частей Украины и Донбасса после проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед

Карин Жан-Пьерофициальный представитель Белого дома

Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон никогда не признает эти территории ничем другим, кроме как частью Украины, и отвергнет результаты референдумов, которые объявит Россия.

Жан-Пьер добавила, что США продолжат поддерживать украинский народ и предоставлять ему «исторические объемы помощи в области безопасности».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакие угрозы Запада не способны изменить решимость Москвы реализовать все цели спецоперации. Она подчеркнула, что заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, осудившего проведение референдумов и частичную мобилизацию в России, несостоятельны. Дипломат добавила, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву.

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США заявили, что не ищут конфликта с Россией

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не ищут конфликта с Россией.

Мы не ищем конфликта с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к управлению эскалацией в этом конфликте

Карин Жан-Пьерофициальный представитель Белого дома

Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что с точки зрения Соединенных Штатов, ответственность за конфликт на Украине несет только Россия, и она способна прекратить его в любое время.

Ранее Карин Жан-Пьер рассказала, как власти США оценивают заявление российского президента Владимира Путина о готовности использовать для защиты своей территориальной целостности и своего народа все имеющиеся у страны средства, в том числе ядерное оружие. По ее словам, Вашингтон воспринимает его высказывание очень серьезно, но не чувствует необходимости для повышения уровня готовности своих ядерных сил.

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Марина Совина
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