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Прокуратура начала проверку после стрельбы в школе в Ижевске

Генпрокуратура поручила проверить безопасность школ Удмуртии после стрельбы с 15 погибшими

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Удмуртской Республики провести проверку после стрельбы в школе №88 Ижевска. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура начала проверку обеспечения безопасности учеников и сотрудников образовательных учреждений республики: охраны и пропускных режимов, а также соблюдения законодательства при обороте оружия. Кроме того, Генеральная прокуратура России поставила на контроль ход расследования возбужденного уголовного дела по факту произошедшего.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме с нацистской символикой на одежде ворвался в школу № 88 на Пушкинской улице. Во время стрельбы погибли 15 человек, в том числе 11 детей.

Известно, что нападавший — выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев покончил с собой. Он не имел разрешения на оружие.

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Екатерина Власова
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