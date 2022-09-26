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Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске снова возросло

СКР: при стрельбе в школе № 88 в Ижевске погибли 15 человек, в том числе 11 детей

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибли 15 человек, в том числе 11 детей. О том, что количество погибших снова возросло, в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Также 22 школьника и два взрослый были ранены.

Известно, что нападавший выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев покончил с собой. Он не имел разрешения на оружие.

Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты СКР.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме с нацистской символикой на одежде ворвался в школу № 88 на Пушкинской улице.

Было возбуждено дело по статьям 105 («Убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина оно передано для расследования в Главное следственное управление ведомства.

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Екатерина Власова
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