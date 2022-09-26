Военкомат запретил российскому журналисту выезд из России

Журналиста РИА Новости Илью Васильева не пустили на рейс до Стамбула по решению военкомата

Журналиста спортивной редакции РИА Новости Илью Васильева не пустили на рейс до Стамбула в аэропорту Жуковский. О том, что ему запретили выезд из страны, агентству рассказал сам журналист.

Васильева не пустили на рейс пограничники. Ему отказали в праве на выезд из страны на основании решения военкомата.

Агентство уточняет, что журналист не получал повестку по месту жительства. Кроме того, в его военном билете указана категория здоровья «В» (ограниченно годен). При этом, по словам журналиста, в аэропорту его спросили о наличии справки из военкомата о том, что ему можно выезжать из страны. Изучать его военный билет в Жуковском отказались. В итоге журналисту сообщили, что не могут выпустить его из страны на основании закона.

В конце сентября стоимость авиабилетов на ближайшие даты в безвизовые для россиян страны, среди которых Израиль, ОАЭ, Казахстан и Турция, возросла в десять раз. При этом в Ассоциации туроператоров России уточнили, что снижения цен на перелеты стоит ожидать уже с 1 октября 2022 года.

Днем 21 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в стране не вводились дополнительные ограничения на выезд за границу для россиян. Утром того же дня президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.