Тарасова оценила включение дочери Тутберидзе в заявку на турнир в России

Тренер Татьяна Тарасова оценила включение Дэвис и Смолкина в заявку на Гран-при России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила включение фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, в заявку на этапы Гран-при России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне это уже осточертело! Они первая пара что ли? Они еще не катались, а уже первая пара! Что вас так это беспокоит?» — отреагировала Тарасова. Она подчеркнула, что обсуждать фигуристов можно будет только в том случае, если они решат пропустить турнир.

Специалист добавила, что в этом году спортсмены смогут выступать только за сборную России.

Дэвис, являющаяся дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин заявлены на этапы в Москве и Перми. Сейчас спортсмены находятся в США, из-за чего пропустили контрольные прокаты сборной России.

19 сентября стало известно, что Дэвис и Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США. Отмечалось, что спортсмены намерены отобраться в сборную США.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.