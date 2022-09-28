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Таджикистан разрешил банкам отказываться от карт «Мир»

ЦБ Таджикистана: банки страны сами принимают решение по использованию карт «Мир»

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

ЦБ Таджикистана разрешил местным банкам отказываться от карт «Мир». В управлении по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка страны заявили РБК, что кредитные организации сами принимают решение относительно использования карт российской платежной системы.

«На сегодняшний день банки самостоятельно принимают решение по дальнейшему сотрудничеству с НСПК и приему карт «Мир» в своей терминальной сети. Относительно вопросов обслуживания карт «Мир» необходимо обратиться непосредственно к самим банкам», — заявили представители регулятора.

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Ранее было заключено двухстороннее соглашение между таджикистанским оператором Национальных платежных систем «Корти милли» и российской НСПК «Мир», а также договоры с местными банками, — согласно этим документами держатели карт «Мир» обслуживались в терминальной сети двух банков страны — Амонатбанк и Душанбе Сити Банк. Душанбе Сити Банк 24 сентября заявил о приостановке приема карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах страны, сославшись на технические неполадки.

В середине сентября Минфин США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На фоне этого от обслуживания карт отказались турецкие банки Is Bankasi, DenizBank и еще несколько кредитных организаций. По данным ТАСС, сейчас с картами «Мир» продолжают работать лишь государственные Halkbank и Ziraat bankasi.

Несколькими днями позже такое решение принял ряд банков Армении, Казахстана и Вьетнама. 23 сентября узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard сообщил, что обслуживание карт «Мир» в Узбекистане временно приостановлено по техническим причинам. Дату возобновления обслуживания карт не сообщили.

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Мария Грушко
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