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Россиян возмутил отпуск мэра в разгар мобилизации

Мэр Краснотурьинска Устинов ушел в отпуск в разгар мобилизации и возмутил местных жителей
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Александр Устинов

Александр Устинов. Фото: страница Александра Устинова во «ВКонтакте»

Мэр Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Устинов ушел в отпуск в разгар проведения частичной мобилизации в регионе. Своим решением он возмутил местных жителей, которым приходится сталкиваться с недобросовестностью военкоматов. Об этом пишет «Подъем».

По словам россиян, в городе мобилизуют мужчин, которые не подходят под критерии частичной мобилизации. Например, мужа одной горожанки отправили в Ростов-на-Дону без медицинской комиссии и подготовки. Другая женщина сообщила, что мобилизовали ее 45-летнего супруга — у него больная спина и официально не закрыт больничный лист.

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Глава Краснотурьинска сообщил изданию, что находится в отпуске по 9 октября. Он напомнил, что по вопросам мобилизации работает горячая линия. Также все подобные вопросы решаются исполняющим обязанности главы города. «Жены мобилизованных граждан были у него на приеме в этот вторник и получили все разъяснения и ответы», — заявил Устинов.

Во многих регионах России выявлены ошибки в процедуре частичной мобилизации. Так, на хуторе Калмыковский Волгоградской области мобилизовали 58-летнего директора местной школы Александра Фальтина, который не проходил службу в армии. В Сафонове Смоленской области мобилизовали не служившего 57-летнего жителя, у которого легкие работают лишь на 60 процентов. В Севастополе мобилизовали 47-летнего офицера в запасе Александра Свириденко, у которого диагностирован сахарный диабет и еще четыре хронических заболевания.

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Варвара Кошечкина
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