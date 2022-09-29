В Северной Осетии разъяснили правила доступа к КПП «Верхний Ларс»

ФСБ: пересечь границу на КПП «Верхний Ларс» можно на велосипеде или самокате

Пропускной пункт «Верхний Ларс» на границе России с Грузией продолжает работу в штатном режиме, границу могут пересечь граждане на самокатах и велосипедах, но не пешеходы. О таких правилах доступа сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии, разъяснение приводит РБК.

Ранее издание Baza сообщило, что пешеходам ограничили доступ к КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Отмечалось, что сейчас подъехать к КПП можно только на машинах и автобусах.

«Пункт пропуска "Верхний Ларс" работает в штатном режиме. Все полосы для движения функционируют. Все лица, пытающиеся пересечь границу, если у них есть необходимые документы, пересекают границу. У нас международный автомобильный пункт пропуска, то есть это означает, что лица пересекают границу на транспортном средстве: на автомобиле, велосипеде, самокате и так далее», — заявили в погранслужбе.

Кроме того, в ведомстве напомнили гражданам, что в пешем порядке границу на этом КПП не пересекают.

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс». Подписанный им документ ограничивает въезд машин из других регионов на территорию республики.

Также глава республики рассказал, что подлежащим мобилизации российским гражданам, въезжающим в Северную Осетию, будут вручаться повестки. Меняйло подчеркнул, что это коснется и тех призывников, которые стоят на воинском учете в других регионах России.

27 сентября стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи машин, ожидающих проезда через границу. Позже возле пропускного пункта заметили автомобиль с надписью «Военный комиссариат».