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Эрдоган охарактеризовал Путина фразой «что-то задумал, он так и сделает»

Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин всегда делает то, что задумал
СюжетРеферендум в ДНР:
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN Türk охарактеризовал российского лидера Владимира Путина фразой «что-то задумал, он так и сделает».

Говоря о проведенных референдумах по присоединению к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, Эрдоган признался, что «беспокоится» о том, что эти территории будут присоединены к России.

«Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть», — заявил Эрдоган, которого цитирует агентство Anadolu.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара не признает итоги проводимых на освобожденных территориях Украины референдумов. Он уточнил, что позиция Турции с 2014 года не менялась. Тогда Анкара не стала признавать итоги референдума в Крыму.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о присоединении к России. В ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра чуть ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области по результатам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской — за высказались 87,05 процента избирателей.

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Марина Совина
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