Минобороны заявило об уничтожении цехов по сборке украинских ракет

Минобороны заявило об уничтожении цехов по сборке ракет «Точка-У» в Днепропетровске

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили цеха завода в Днепропетровске, в которых проходила сборка украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, цеха располагались на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».

Российские военные также ликвидировали мобильную группу радиоэлектронной разведки ВСУ — она находилась в Николаевской области в районе населенного пункта Червоный Став.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении цеха бронетанкового завода, который располагался в Николаеве.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе. В некоторых регионах мобилизация уже завершилась.