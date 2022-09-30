Вяльбе оценила отношение иностранцев к России на заседании FIS фразой «душат их»

Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что иностранцы общаются с россиянами на заседании FIS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об обстановке на заседании Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе оценила отношение иностранцев к России фразой «настолько душат их там». Она подчеркнула, что представители норвежской делегации присутствуют на мероприятии, несмотря не объявленный ранее бойкот. По словам главы ФЛГР, иностранцы общаются с российскими представителями, при этом высказывая позицию по введению новых санкций в отношении сборной России.

28 сентября Норвегия объявила о бойкоте встречи FIS в Швейцарии из-за присутствия представителей России. Затем представители финской лыжной ассоциации заявили, что необходимо ввести новые санкции против российских и белорусских представителей.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.