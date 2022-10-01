Российская разведка оценила крепость психики Запада

Глава СВР Нарышкин заявил, что Запад находится на грани потери рассудка

Запад находится уже на грани потери рассудка, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин». Кадры беседы разместил в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК

Павел Зарубин.

«Так называемый наш "политический оппонент" действует хаотично, импульсивно, уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей», — предупредил он. Глава спецслужбы добавил, что важно оставаться готовыми к этим действиям.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США являются главными выгодоприобретателями от взрывов на «Северных потоках». Он уточнил, что на данный момент Россия не имеет данных о причастности западных спецслужб к диверсии и призвал скоординировать усилия, чтобы разоблачить заказчиков взрывов.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад разрушил государства, которые не были согласны сдать свой суверенитет в его пользу. По его словам, Западу «критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу США». Также он обвинил страны Запада в алчности и намерении сохранить ничем не ограниченную власть, и это «подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России».

