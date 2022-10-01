Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
Сегодня
14:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Арсенал
Сегодня
14:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Наполи
Сегодня
16:00 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|8-й тур
Химки
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Ливерпуль
Сегодня
17:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
17:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Спорт

Названы выступившие против возвращения сборной России по хоккею страны

Литва, Латвия, Эстония, Англия и Украина выступили против возвращения России в хоккее

Пять стран проголосовали против принципов возвращения сборной России по хоккею на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Их называет «Спорт-Экспресс».

Решение принималось на годовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в турецком Белеке. «Против» проголосовали Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Украина — каждая из стран имела по два голоса. Отмечается, что среди воздержавшихся были представители Финляндии.

30 сентября IIHF приняла решение, согласно которому сборные России и Белоруссии будут играть в элитном дивизионе чемпионата мира после снятия санкций. «За» проголосовали 98 делегатов конгресса из 119. «Против» были 10 делегатов, еще 11 — воздержались. Отмечается, что дата возвращения команд будет определена отдельно.

В августе в IIHF заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Таким образом, возвращение России на международную арену может состояться не ранее сезона-2023/2024.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации
В МИД Финляндии подтвердили намерение возвести стену на границе с Россией
В Кремле заявили о переносе осеннего призыва на 1 ноября
Густой туман окутал Москву и попал на видео
Названы выступившие против возвращения сборной России по хоккею страны
Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Турция не приняла решение четырех субъектов о вхождении в состав России
Раскрыт способ справиться с одиночеством в большом городе
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем образования КНР
В Госдуму внесли законопроект об отсрочках при частичной мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.