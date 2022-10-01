Названы выступившие против возвращения сборной России по хоккею страны

Литва, Латвия, Эстония, Англия и Украина выступили против возвращения России в хоккее

Пять стран проголосовали против принципов возвращения сборной России по хоккею на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Их называет «Спорт-Экспресс».

Решение принималось на годовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в турецком Белеке. «Против» проголосовали Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Украина — каждая из стран имела по два голоса. Отмечается, что среди воздержавшихся были представители Финляндии.

30 сентября IIHF приняла решение, согласно которому сборные России и Белоруссии будут играть в элитном дивизионе чемпионата мира после снятия санкций. «За» проголосовали 98 делегатов конгресса из 119. «Против» были 10 делегатов, еще 11 — воздержались. Отмечается, что дата возвращения команд будет определена отдельно.

В августе в IIHF заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Таким образом, возвращение России на международную арену может состояться не ранее сезона-2023/2024.