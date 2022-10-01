Винер оценила вероятность принятия гимнастками условий МОК по допуску к турнирам
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила вероятность принятия спортсменками условий Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к стартам. Ее слова приводит ТАСС.
«Мои спортсменки на это никогда не пойдут, потому что они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага», — сказала Винер. Она добавила, что не видит ничего нового в заявлении президента МОК Томаса Баха.
Ранее олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность в том, что российские спортсмены не пойдут против страны ради турниров. «Я верю в наших спортсменов. Бах провоцирует наших ребят», — заявила Журова.
30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. «Те, кто дистанцировался [от ситуации на Украине], должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом», — объявил он.