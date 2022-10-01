Винер оценила вероятность принятия гимнастками условий МОК по допуску к турнирам

Ирина Винер заявила, что российские гимнастки не согласятся на условия МОК ради турниров

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила вероятность принятия спортсменками условий Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к стартам. Ее слова приводит ТАСС.

«Мои спортсменки на это никогда не пойдут, потому что они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага», — сказала Винер. Она добавила, что не видит ничего нового в заявлении президента МОК Томаса Баха.

Ранее олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность в том, что российские спортсмены не пойдут против страны ради турниров. «Я верю в наших спортсменов. Бах провоцирует наших ребят», — заявила Журова.

30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. «Те, кто дистанцировался [от ситуации на Украине], должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом», — объявил он.