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Винер оценила вероятность принятия гимнастками условий МОК по допуску к турнирам

Ирина Винер заявила, что российские гимнастки не согласятся на условия МОК ради турниров
Ирина Винер.

Ирина Винер.. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила вероятность принятия спортсменками условий Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к стартам. Ее слова приводит ТАСС.

«Мои спортсменки на это никогда не пойдут, потому что они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага», — сказала Винер. Она добавила, что не видит ничего нового в заявлении президента МОК Томаса Баха.

Ранее олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность в том, что российские спортсмены не пойдут против страны ради турниров. «Я верю в наших спортсменов. Бах провоцирует наших ребят», — заявила Журова.

30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. «Те, кто дистанцировался [от ситуации на Украине], должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом», — объявил он.

Ксения Курашкина
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