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Спорт

Хореограф группы Тутберидзе дал совет ушедшей к другому тренеру Трусовой

Хореограф Алексей Железняков заявил, что Трусова поступила странно, уйдя от Тутберидзе

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, дал совет фигуристке Александре Трусовой, во второй раз ушедшей от тренера. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Трусова, которая будет тренироваться в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, по мнению Железнякова, поступила странно. «Думаю, никому не надо объяснять, что такое профессиональная команда тренеров группы Тутберидзе. Что же ты ищешь? Чего ты не можешь найти? Может, стоит в себе покопаться, найти проблемы в себе?» — заметил хореограф.

Также Железняков заявил, что новое возвращение Трусовой в группу невозможно. «Сделала один раз — может, ошибка. Пришла, поговорила, друг друга поняли, человек вернулся. Когда это происходит второй раз — это уже система. Человек не сделал никаких выводов», — добавил он.

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Ранее 4 октября уход Трусовой из группы Тутберидзе оценила депутат Госдумы Ирина Роднина. «Она показывает свой каприз уже не первый раз», — заметила трехкратная олимпийская чемпионка. Она добавила, что смена тренерского штаба и программ — нормальный процесс.

Об очередной смене тренера Трусовой стало известно 1 октября. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы.

На Олимпийских играх-2022 Трусова, вернувшаяся из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе, исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла второе место. Она уступила другой россиянке и ученице Тутберидзе Анне Щербаковой. Перед церемонией награждения Трусова расплакалась и заявила, что не будет забирать свою медаль. Спортсменка добавила, что «ненавидит фигурное катание».

Андрей Стрельцов
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