Маск оправдался перед Зеленским за предложения по конфликту на Украине

Глава Tesla Маск оправдался перед Зеленским за предложения по конфликту на Украине

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск ответил на пост украинского лидера Владимира Зеленского в Twitter, в котором тот предлагает пользователям решить, «какой Илон Маск им нравится больше»: поддерживающий Украину или Россию. В свое оправдание Маск отметил, что все еще очень поддерживает Киев, однако считает, что дальнейшая эскалация конфликта может лишь навредить. Его слова также опубликованы в Twitter.

Миллиардер подчеркнул, что продолжение боевых действий негативно отразится на самой Украине и, возможно, на всем мире.

Спор возник после того, как Маск предложил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине с учетом нескольких пунктов: заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России; признать Крым российской территорией; взять с Украины обязательства по обеспечению Крыма водой; закрепить за Киевом нейтрального внеблокового статуса.

Ряд украинских политиков и дипломатов выступили с жесткой критикой в адрес Маска. Мнения российских политиков разделились: одни назвали предложения миллиардера утопией, другие — хорошим планом.