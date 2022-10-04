Шлеменко прокомментировал мобилизацию фразой «живу в ожидании повестки»

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что не уехал из страны из-за мобилизации

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одной фразой прокомментировал частичную мобилизацию в России. Его слова приводит YouTube-канал «Ушатайка».

«Живу в ожидании повестки, мобилизация разная бывает», — сказал спортсмен. Он добавил, что не уехал из страны после 21 сентября и в ближайшее время планирует встретиться с мобилизованными.

29 сентября Плющенко признался, что не будет убегать, если ему придется повестка. «Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция», — заявил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.