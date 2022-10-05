Отец Черышева рассказал об адаптации сына в итальянском клубе

Отец Дениса Черышева Дмитрий рассказал, что сына уважают в итальянском клубе

Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий рассказал об адаптации сына в «Венеции». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В "Венеции" хороший и молодой коллектив. Дениса уважают и очень хорошо относятся», — поделился Черышев-старший. Он отметил, что, в отличие от испанского чемпионата, в котором сын играл ранее, в Италии уделяют внимание игровой дисциплине при обороне.

1 октября россиянин оформил первый дубль в составе итальянского клуба. В игре против «Кальяри» полузащитник забил два мяча за две минуты. Встреча завершилась победой «Венеции» со счетом 4:1.

О переходе Черышева в итальянскую команду стало известно 31 августа. Соглашение с клубом заключено по схеме «2 плюс 1». Ранее футболист выступал за испанскую «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал». Всего на счету хавбека 163 матча в чемпионате Испании, в которых он забил 12 мячей и отдал 22 передачи.