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Выступающий в России африканский волейболист описал страну тремя словами

Марокканский волейболист «Белогорья» Мохамед Аль Хачдади назвал Россию удивительной

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Марокканский волейболист «Белогорья» Мохамед Аль Хачдади в комментарии «Ленте.ру» описал Россию тремя словами.

«Russia is amazing (Россия удивительная — прим. "Ленты.ру") Да?» — заявил африканский спортсмен.

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По словам Хачдади, раньше ему казалось, что Россия — страна старинных городов, жестких людей и водки. «О медведях на улицах тоже слышал, но не воспринимал это всерьез. Когда же я приехал в Белгород, то увидел, что здесь довольно современно и комфортно», — пояснил выступающий в России марокканец.

Он добавил, что в стране его очень удивило лето. «Тут очень жарко! Когда температура при мне впервые поднялась выше 34 градусов, подумал: "Какого хрена?"» — заметил Хачдади.

До белгородского клуба волейболист представлял польский «Ястшембски». С национальной командой он выигрывал чемпионат Африки.

Андрей Стрельцов
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