Возможность сохранения анонимности в Telegram оценили
Профессионалы в IT-сфере способны сохранить анонимность в мессенджере Telegram, считает специалист по кибербезопасности Тарас Татаринов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн назвал мифом анонимность в мессенджере Telegram.
Депутат высказался об анонимности в мессенджере, комментируя задержание владельцев Telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве и шантаже высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний.
Все зависит от компетенции человека, который захотел скрыть свою личность. Если он обладает достаточными знаниями и навыками, то возможно создать ложную идентичность, которую почти невозможно сопоставить с реальным человеком
«При сохранении определенных мер предосторожности возможно эффективно скрывать свою личность в Telegram, но для этого нужно быть профессионалом и знать, каким образом происходит установление личности», — сообщил Татаринов.
При этом специалист по кибербезопасности отметил, что сохранить анонимность в мессенджере будет сложно. Он также рассказал, какие способы установления личности существуют.
«Есть определенные способы вычисления личности, начиная от поиска по телефону, на который был зарегистрирован аккаунт, заканчивая более сложными методами с применением специализированного ПО», — подытожил Татаринов.
Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что все соцсети и мессенджеры так или иначе взаимодействуют с государственными органами. Специалист указал, что хотя платформы стремятся показать пользователям свою независимость, зачастую они идут на контакт с властями тех или иных стран.