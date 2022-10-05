Возможность сохранения анонимности в Telegram оценили

Эксперт по кибербезопасности Татаринов: анонимность в Telegram сохранить можно

Профессионалы в IT-сфере способны сохранить анонимность в мессенджере Telegram, считает специалист по кибербезопасности Тарас Татаринов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн назвал мифом анонимность в мессенджере Telegram.

Депутат высказался об анонимности в мессенджере, комментируя задержание владельцев Telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве и шантаже высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний.

Все зависит от компетенции человека, который захотел скрыть свою личность. Если он обладает достаточными знаниями и навыками, то возможно создать ложную идентичность, которую почти невозможно сопоставить с реальным человеком Тарас Татаринов специалист по кибербезопасности

«При сохранении определенных мер предосторожности возможно эффективно скрывать свою личность в Telegram, но для этого нужно быть профессионалом и знать, каким образом происходит установление личности», — сообщил Татаринов.

При этом специалист по кибербезопасности отметил, что сохранить анонимность в мессенджере будет сложно. Он также рассказал, какие способы установления личности существуют.

«Есть определенные способы вычисления личности, начиная от поиска по телефону, на который был зарегистрирован аккаунт, заканчивая более сложными методами с применением специализированного ПО», — подытожил Татаринов.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что все соцсети и мессенджеры так или иначе взаимодействуют с государственными органами. Специалист указал, что хотя платформы стремятся показать пользователям свою независимость, зачастую они идут на контакт с властями тех или иных стран.