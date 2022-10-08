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Оценен ущерб от пожара на Крымском мосту

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 млн руб

Фото: Reuters

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил ущерб от пожара на Крымском мосту в 200-500 миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется», — объяснили в союзе.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Как уточнили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), пожар стал следствием возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Движение по мосту остановлено, пострадавших, по предварительным данным, нет.

После 10 утра пожар потушили, для этого привлекли 250 человек, а также 70 единиц техники. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил в повреждении Крымского моста «украинских вандалов». Президент России Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию в связи с происшествием.

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Софья Ермакова
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