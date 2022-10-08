Стало известно о заказе водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры получил заказ на перевозку удобрений

Водитель фуры, которая взорвалась на Крымском мосту утром 8 октября, получил заказ на перевозку удобрений через интернет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как уточнил собеседник издания, водитель не знал о готовящемся взрыве. Злоумышленники выбрали его случайным образом. Известно, что в настоящий момент на месте работают взрывотехники местного управления Федеральной службы безопасности. Они пытаются установить характер и происхождение взрывчатки.

О взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры. По предварительным данным, за рулем автомобиля был дядя владельца грузовика — 51-летний Махир Юсубов.

На Украине подрыв Крымского моста назвали результатом спецоперации СБУ.