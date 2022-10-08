В Кремле высказались о новом обращении Путина

Представитель Кремля Песков: обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением к россиянам в ближайшее время. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Спикер Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов, намерен ли Путин обращаться к гражданам России.

Новое обращение сочли вероятным из-за произошедшего утром 8 октября подрыва Крымского моста. Тогда во время движения по мосту взорвалась фура, после чего загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда.

В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Следственный комитет России сообщил как минимум о трех погибших.