Отели Крыма бесплатно продлят пребывание туристов из-за закрытия моста

Минкурортов Крыма: отели бесплатно продлят пребывание туристов из-за закрытия моста

Из-за закрытия моста отели Крыма бесплатно продлят проживание туристов, у которых закончилось время пребывания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу минкурортов республики.

«Отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средствах размещения», — заявили в министерства. Ранее с такой просьбой к владельцам гостиниц и руководителям санаториев обратился глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что республика компенсирует учреждениям все затраты.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к туристам, планирующим выезжать на материк, в своем Telegram-канале. Он попросил их задержаться в отелях и гостиницах на сутки до решения вопроса с переправой.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Как уточнили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), пожар стал следствием возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Движение по мосту остановлено, пострадавших, по предварительным данным, нет. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил в повреждении Крымского моста «украинских вандалов».

