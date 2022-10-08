ЕС осудил переход Запорожской АЭС под управление России

Глава дипломатии ЕС Боррель осудил переход Запорожской АЭС под управление России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил переход Запорожской АЭС под управление России, пишет РИА Новости. Блок не признает такое решение, подчеркнул он.

«ЕС решительно осуждает и не признает нелегальную аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным», — заявил Боррель.

Он добавил, что АЭС должна быть возвращена Украине. Кроме того, обеспечить безопасность на ее территории сможет только усиленное присутствие на объекте представителей МАГАТЭ, считает глава дипломатии ЕС.

Ранее глава организации Рафаэль Гросси сообщил о прибытии на ЗАЭС усиленной группы экспертов МАГАТЭ по безопасности 7 октября.

8 октября Запорожская АЭС оказалась отрезана от энергосистемы Украины, так как ВСУ повредили последнюю линию связи. Украина нанесла удар по линии электропередач Днепровской мощностью 750 киловольт. После этого станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам. 5 октября президент России Владимир Путин поручил принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность страны. В тот же день представители МАГАТЭ, оставшиеся на станции на постоянной основе, заявили о планах России перезапустить один из шести реакторов.