Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
СКА
3:2
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
0:1
Овертайм
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Маккаби Х
2:0
Завершен
Ювентус
Лига чемпионов|Группа H. 4-й тур
Копенгаген
0:0
Завершен
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Группа G. 4-й тур
Динамо З
1:1
2-й тайм
live
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Группа E. 4-й тур
Селтик
0:0
2-й тайм
live
РБ Лейпциг
Лига чемпионов|Группа F. 4-й тур
Шахтёр Д
1:0
2-й тайм
live
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа F. 4-й тур
Боруссия Д
1:1
2-й тайм
live
Севилья
Лига чемпионов|Группа G. 4-й тур
Милан
0:2
2-й тайм
live
Челси
Лига чемпионов|Группа E. 4-й тур
ПСЖ
1:1
2-й тайм
live
Бенфика
Лига чемпионов|Группа H. 4-й тур
Спорт

В ПСЖ отреагировали на информацию о желании Мбаппе уйти из клуба

Советник ПСЖ Луиш Кампуш заявил, что Килиан Мбаппе не говорил о желании уйти из клуба
Килиан Мбаппе.

Килиан Мбаппе.. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш отреагировал на информацию о желании французского нападающего Килиана Мбаппе уйти из клуба. Его слова приводит в Twitter Canal+.

«Килиан никогда не говорил мне, что хочет уехать в январе», — заявил Кампуш.

11 октября стало известно, что нападающий планирует покинуть ПСЖ в зимнее трансферное окно. Он убежден, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения. Уточняется, что нынешний контракт Мбаппе действует до лета 2024-го года, а не 2025-го, как было объявлено официально. Сообщалось также, что в команде готовы пойти навстречу футболисту только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
В НАТО предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия
Названы влияющие на скорость старения человека факторы
Маск высказался о возможности посредничества на переговорах России и Украины
Байден пошутил о выборе пути политика
В Госдепе назвали способ урегулировать конфликт на Украине
В Белоруссии заявили о подготовке 300 боевиков на Украине для захвата райцентра
Грета Тунберг рассказала об ошибке Германии
МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.