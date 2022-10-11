В ПСЖ отреагировали на информацию о желании Мбаппе уйти из клуба

Советник ПСЖ Луиш Кампуш заявил, что Килиан Мбаппе не говорил о желании уйти из клуба

Советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш отреагировал на информацию о желании французского нападающего Килиана Мбаппе уйти из клуба. Его слова приводит в Twitter Canal+.

«Килиан никогда не говорил мне, что хочет уехать в январе», — заявил Кампуш.

11 октября стало известно, что нападающий планирует покинуть ПСЖ в зимнее трансферное окно. Он убежден, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения. Уточняется, что нынешний контракт Мбаппе действует до лета 2024-го года, а не 2025-го, как было объявлено официально. Сообщалось также, что в команде готовы пойти навстречу футболисту только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.