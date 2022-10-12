Появились фото груза из взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Baza опубликовала фото груза в пленке из взорвавшейся на Крымском мосту фуры

В сети появились фотографии груза, находившегося в фуре, которая впоследствии взорвалась на Крымском мосту. Соответствующие снимки в среду, 12 октября, опубликовало издание Baza в Telegram.

На размещенных кадрах видны рулоны с полиэтиленовой пленкой, в которые, по версии ФСБ России, было закамуфлировано взрывное устройство общим весом свыше 22 тонн.

Отмечается также, что указанные фото были сделаны в Армении, куда груз прибыл из грузинского порта Поти.

12 октября ФСБ России доложила, что примененная на мосту взрывчатка была отправлена из Одессы. В Россию она проехала через территорию Болгарии, Грузии и Армении. Организатором теракта ведомство назвало главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Также известно о 12 его соучастниках, восемь из них уже задержаны.

ЧП на мосту через Керченский пролив произошло ранним утром 8 октября. В результате взрыва фуры, перевозившей взрывчатку, были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено дело.