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13:38, 14 октября 2022Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о четырех взрывах в городе 14 октября
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Lyaxander / ТАСС

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об обстреле города. Его слова передает ТАСС.

«Четыре прилета в Харькове», — утверждает он. Позже мэр уточнил о «еще нескольких взрывах».

Также сообщалось о повреждениях из-за обстрелов инфраструктурного объекта в Чугуевском районе Харьковской области. По предварительным данным, один человек был ранен. Кроме того, в некоторых областях на севере, юге и в центре Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал угрозы действует в семи регионах республики.

13 октября глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что по Харькову наносятся ракетные удары, и призвал жителей оставаться в укрытиях. В тот же день во Львовской области обстреляли военный объект. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, ударили две ракеты, что стало повторным попаданием. Также он сообщил об уничтожении военного имущества.

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Кристина Есикова
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