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19:47, 15 октября 2022Спорт

Масвидаль оценил перспективы звезды UFC фразой «парень почти овощ»

Хорхе Масвидаль оценил перспективы экс-бойца UFC Нэйта Диаса фразой «парень почти овощ»

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль высказался об уходе соотечественника Нэйта Диаса из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова передает MMA Fighting.

Масвидаль оценил перспективы 37-летней звезды UFC в другом промоушене фразой «парень почти овощ». «Раньше вы задавали ему вопрос, и задержка была две секунды, теперь же она составляет 30. Он не должен быть в высшей лиге, чуваки. Ему навредят», — заявил он.

Об уходе Диаса из UFC стало известно 11 сентября. Позже сообщалось, что американец может перейти в Bellator.

Последний поединок в UFC Диас провел против соотечественника Тони Фергюсона. Бой завершился его победой удушающим приемом в четвертом раунде.

На счету Диаса 21 победа при 13 поражениях. Он выступал в UFC с 2007 года.

Дарья Коршунова
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