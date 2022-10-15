Масвидаль оценил перспективы звезды UFC фразой «парень почти овощ»

Хорхе Масвидаль оценил перспективы экс-бойца UFC Нэйта Диаса фразой «парень почти овощ»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль высказался об уходе соотечественника Нэйта Диаса из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова передает MMA Fighting.

Масвидаль оценил перспективы 37-летней звезды UFC в другом промоушене фразой «парень почти овощ». «Раньше вы задавали ему вопрос, и задержка была две секунды, теперь же она составляет 30. Он не должен быть в высшей лиге, чуваки. Ему навредят», — заявил он.

Об уходе Диаса из UFC стало известно 11 сентября. Позже сообщалось, что американец может перейти в Bellator.

Последний поединок в UFC Диас провел против соотечественника Тони Фергюсона. Бой завершился его победой удушающим приемом в четвертом раунде.

На счету Диаса 21 победа при 13 поражениях. Он выступал в UFC с 2007 года.