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12:22, 16 октября 2022Спорт

Призерка ОИ рассказала об отношении соперниц-иностранок к отстранению россиян

Гимнастка Мария Пасека заявила, что соперницы-иностранки сожалеют об отстранении россиян

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Серебряная призерка Игр-2016 по спортивной гимнастике Мария Пасека рассказала об отношении соперниц за рубежом к отстранению сборной России. Ее слова приводит ТАСС.

Гимнастка заявила, что многие иностранки сожалеют о том, что россияне не участвуют в международных турнирах. «Я общаюсь со многими спортсменами, все говорят, что без нашей команды очень скучно выступать. По нам все скучают», — сказала она.

Пасека также оценила влияние отстранения на новое поколение российских гимнастов. «Мне жалко детей, которые сейчас перешли в основной состав. Выступать только в Казани или Пензе — так себе», — призналась она.

6 октября стало известно, что Пасека уезжает из России ради предложения о работе тренером. Она выразила надежду, что полученный опыт будет востребован на родине. Старший тренер национальной сборной Валентина Родионенко рассказала, что спортсменку пригласили работать в Китай.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.

Ксения Курашкина
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