В Одессе и области объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Одессе и области. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает администрация в Telegram-канале.

«Внимание. Воздушная тревога», — говорится в заявлении властей.

Ранее в Киеве в очередной раз была объявлена воздушная тревога. 17 октября мэр украинской столицы Виталий Кличко также сообщил о двух новых взрывах в центре Киева и призвал граждан не покидать укрытия.

Кроме того, стало известно о повреждении критической инфраструктуры Киевской области в результате ракетных ударов. Помимо этого, глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры.