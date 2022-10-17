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17:09, 17 октября 2022Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена в Одессе

В Одессе и области объявлена воздушная тревога

Фото: Oleksandr Brovko / Unsplash

Воздушная тревога объявлена в Одессе и области. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает администрация в Telegram-канале.

«Внимание. Воздушная тревога», — говорится в заявлении властей.

Ранее в Киеве в очередной раз была объявлена воздушная тревога. 17 октября мэр украинской столицы Виталий Кличко также сообщил о двух новых взрывах в центре Киева и призвал граждан не покидать укрытия.

Кроме того, стало известно о повреждении критической инфраструктуры Киевской области в результате ракетных ударов. Помимо этого, глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры.

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Алина Гончарова
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