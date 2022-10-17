Воздушная тревога объявлена в Одессе
В Одессе и области объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Одессе и области. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает администрация в Telegram-канале.
«Внимание. Воздушная тревога», — говорится в заявлении властей.
Ранее в Киеве в очередной раз была объявлена воздушная тревога. 17 октября мэр украинской столицы Виталий Кличко также сообщил о двух новых взрывах в центре Киева и призвал граждан не покидать укрытия.
Кроме того, стало известно о повреждении критической инфраструктуры Киевской области в результате ракетных ударов. Помимо этого, глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры.