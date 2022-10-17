В Москве работник ОПК без боевого опыта получил повестку возле станции МЦК

«Осторожно, Москва»: работник ОПК получил повестку на выходе со станции МЦК в Москве

Москвич без боевого опыта, работающий на проекте по госзаказу для предприятий ядерного оружейного комплекса, получил повестку о мобилизации на выходе со станции МЦК «Ростокино». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам 24-летнего россиянина, он никогда не служил в армии и имеет специальность «офицер-переводчик китайского языка». 14 октября мужчина выходил из транспорта, когда увидел полицейского и семерых человек в гражданском. Между ними проехал автомобиль, и молодой человек стал его обходить, чтоб перейти дорогу, в этот момент из-за машины выбежал полицейский, который остановил его и попросил документы.

В ответ на вопрос, почему москвич до сих пор не получил повестку, он ответил, что работает в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и поинтересовался, почему документ не пришел по адресу проживания. Полицейский заявил, что повестка вручается лично под роспись и предложил отправить ее почтой домой к москвичу после того, как он распишется в получении.

Мужчина потребовал вернуть ему паспорт, но сотрудник полиции не захотел отдавать документы, пока не получит роспись.

«Ну я там подчеркнул чего-то, даже не подпись — чисто проверил ручку, пишет она или нет», — рассказал молодой человек. Согласно повестке, он должен явиться в пункт мобилизации на ВДНХ в течение 12 часов.

14 октября появились сообщения о том, что резервистам вручают повестки у станций метро в Москве, рассказал член Президентского совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он объяснил, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская». Там, по его утверждению, сотрудники полиции «хватали всех без разбора».

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев опроверг информацию об облавах на резервистов и заявил, что военные комиссариаты и сотрудники полиции повестки у метро не вручают. По его словам, интерес правоохранителей могут вызвать те, кто уклоняется от военкомата после получения повестки, а также задержания могут проходить в рамках плановых розыскных мероприятий по поимке преступников.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал разобраться в ситуации.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице и заявил, что повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие.