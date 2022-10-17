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21:30, 17 октября 2022Спорт

Петр Ян оценил вероятность получения титульного боя в UFC

Петр Ян выразил надежду, что получит титульный поединок после боя с Шоном О'Мэлли

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян оценил вероятность получения титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова доступны на YouTube-канале промоушена.

Ян выразил надежду, что получит титульный поединок после боя с американцем Шоном О'Мэлли. «У самурая нет цели, у самурая есть путь. Сегодня мной движет внутренний огонь», — порассуждал он о своем пути в смешанных единоборствах.

Ян подерется с О'Мэлли в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. В главном поединке вечера за пояс чемпиона в легком весе поспорят россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением.

Дарья Коршунова
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