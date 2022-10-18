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14:51, 18 октября 2022Спорт

Махачев рассказал об отношении к критике

Ислам Махачев призвал уважать труд людей, критикующих результаты бойцов

Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Russia рассказал об отношении к критике своих результатов.

Махачев призвал уважать труд людей, пишущих отрицательные комментарии бойцам. «Они тратят на нас свое время, дают советы. Это же тебя мотивирует, что надо пойти, сделать и доказать», — заявил спортсмен. Он добавил, что никогда не отвечает на подобные сообщения.

Ранее боец рассказал о единственном поражении в карьере. В своем втором поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате в 2015 году россиянин уступил бразильцу Адриану Мартинсу. «У меня план был в голове, что я буду нападать на него все 15 минут. И даже если я устану, то он устанет намного больше», — поделился спортсмен, отметив, что уверенность помешала ему, но он понял свою ошибку.

23 октября Махачев проведет поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.

Ксения Курашкина
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