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14:04, 18 октября 2022Мир

В США назвали Маска посланником Путина

Политолог Хилл: предложением по решению конфликта на Украине Маск передал послание Путина

Фото: Hannibal Hanschke/Pool Photo/ AP

Советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл в интервью изданию Politico заявила, что своим предложением по решению украинского конфликта предприниматель Илон Маск лишь передал послание российского президента Владимира Путина.

По словам Хилл, перед публикацией мирного урегулирования ситуации Маск выступил с похожим заявлением на мероприятии в Аспене в сентябре, где также признал Крым российским. При этом миллиардер подчеркивал, что контроль над Херсонщиной и Запорожьем должен стать предметом переговоров, так как полуострову потребуется подача воды из этих регионов.

«Упоминание о воде настолько конкретно, что это явно путинское послание», — подчеркнула политолог, отметив, что Путин нередко использует известных людей в качестве посредников. Хилл указала, что Маск обладает огромным влиянием и известностью, поэтому способен влиять на общественное мнение.

Ранее Илон Маск высказался о возможности посредничества на переговорах между Россией и Украиной. Журнал Vice сообщил, что Маск общался по телефону с Путиным перед публикацией «плана по достижению мира на Украине». Однако предприниматель опроверг эту информацию и заявил, что последний раз беседовал с российским лидером 18 месяцев назад, а темой их разговора был космос.

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Варвара Кошечкина
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