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17:36, 18 октября 2022Россия

Пострадавшая описала момент крушения Су-34 в Ейске фразой «подъезд начал падать»

Пострадавшая при падении Су-34 у многоэтажки в Ейске описала момент его крушения

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пострадавшая при падении самолета Су-34 рядом с многоэтажкой в Ейске беременная женщина описала момент его крушения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Сначала был визг, как при фейерверках, потом большой хлопок — и все загорелось. Сразу дом затрясся, все затряслось. И соседний подъезд начал падать. Мы стали собираться. Там всех эвакуировали. Полилась какая-то жидкость, у нас фасад весь загорелся», — вспоминает женщина.

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Россиянка была на кухне, когда самолет упал близ ее дома, в квартире также находилась ее дочь. Пострадавшую доставили на лечение в Краснодар, ее состояние врачи оценивают как стабильное.

По словам женщины, медики диагностировали у нее отравление угарным газом и предупредили, что существует угроза выкидыша.

Самолет упал рядом с многоэтажкой в Ейске Краснодарского края 17 октября. По последним данным, погибли 14 человек, еще 26 пострадали. В Ейском районе после случившегося объявили трехдневный траур с 17 по 19 октября.

По данным Минобороны, причиной падения самолета стало возгорание двигателя при взлете. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота успели катапультироваться.

Очевидец происшествия рассказал «Ленте.ру», что при падении самолета было видно возгорание. Другой очевидец заявил, что после крушения самолета все девять этажей дома мгновенно загорелись.

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Анастасия Шейкина
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