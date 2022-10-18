Заслуженный военный летчик высказался о падении Су-34 в Ейске

Заслуженный военный летчик Попов заявил, что пилотов учат действиям при ЧП над домами

Российских пилотов учат, как действовать в случае возникновения чрезвычайного происшествия при пролете над жилыми домами. Об этом сообщил заслуженный военного летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов, его высказывания приводит «Фонтанка».

Попов отметил, что где бы ни начинал свое обучение будущий пилот — в училище или аэроклубе, его сразу же инструктируют о необходимости уводить самолет от объектов инфраструктуры и жилых кварталов. «В обязательном порядке, всегда дается такая инструкция (...) Принимаем мы решение на катапультирование уже только тогда, когда не существует даже малейшей угрозы нанесения вреда наземной инфраструктуре», — заявил он.

Пилот также рассказал, что лично сталкивался с подобными инцидентами и вспомнил о крушении военного самолета в ГДР под Берлином. По словам Попова, у самолета, которым управляли его подчиненные, отказали двигатели, когда они пролетали в районе сельского кладбища.

«Казалось, там уже некому навредить (...) Но в тот день был у немцев какой-то праздник, и многие пришли на кладбища поминать родственников. Так что они отворачивают и от него — впереди дамба. И от нее они решают отвернуть, чтобы не сбить машины. Они поддерживают самолет, как могут, и падают уже в озеро», — рассказал заслуженный летчик, отметив, что пилоты после приземления на озеро погибли.

О падении самолета Су-34 около многоэтажки в Ейске стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно загорелось в воздухе и начало резко снижаться. По данным Минобороны, крушение Су-34 произошло из-за возгорания двигателя. Утром 18 октября МЧС сообщило о 13 погибших. Среди них трое детей.