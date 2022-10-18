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13:51, 18 октября 2022Бывший СССР

Советник Зеленского назвал ситуацию на Украине критической

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко назвал энергетическую ситуацию на Украине критической
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Из-за продолжающихся воздушных ударов России энергетическая ситуация на Украине стала критической, заявил заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — сказал Тимошенко.

18 октября стало известно о трех ударах по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева. Также под обстрел попала энергетическая инфраструктура в Днепре. В Житомире из-за обстрелов отсутствуют вода и свет.

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Василий Мека
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