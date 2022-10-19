Тренер ЦСКА объяснил фразу «прыгало что-то» после дерби со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Федотов заявил, что фразой «прыгало что-то» описал поведение штаба «Спартака»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил фразу «прыгало что-то» после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение [главного тренера "Спартака" Гильермо] Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду», — заявил Федотов. Он добавил, что мог неправильно подобрать формулировку, и подчеркнул, что точно не описывал поведение главного тренера «Спартака».

18 октября в сети появилось видео, на котором Федотов нецензурно оскорбляет Абаскаля в перерыве дерби. До этого тренер «Спартака» заявил, что в перерыве подошел к Федотову и указал ему на то, что «Спартак» демонстрировал честную игру. Тренер армейцев оценил поведение тренерского штаба красно-белых фразой «прыгало что-то».

Встреча, прошедшая 16 октября на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:2. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оценит поведение обоих тренеров.