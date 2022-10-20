В зоне СВО погиб 24-летний мобилизованный россиянин

Газета «Вперед» сообщила о гибели мобилизованного из Бурятии в зоне СВО

Мобилизованный 24-летний россиянин из Бурятии погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила газета «Вперед» на странице во «ВКонтакте».

Издание выразило соболезнования от имени администрации Заиграевского района и его главы Виталия Шальков.

В 2017 году 24-летнего россиянина призвали на срочную службу, где он служил в должности водителя взвода транспортирования ракет. Он получил повестку в военкомат и был призван водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады в рамках частичной мобилизации 22 сентября. Утверждается, что россиянин погиб в зоне СВО 4 октября.

Погибший мобилизованный родился в Бурятии и рос младшим сыном в многодетной семье. После окончания школы он получил профессию автомеханика в техникуме строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ.

В октябре из нескольких регионов России начали поступать сообщения о гибели призванных по мобилизации граждан в СВО. Так, 13 октября стало известно о гибели пятерых призывников из Челябинской области, а 14 октября было объявлено о гибели троих мужчин из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края. 17 октября появилась информация о гибели 40-летнего десантника из Каменска-Уральского.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.