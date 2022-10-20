Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 20 октября 2022Россия

В зоне СВО погиб 24-летний мобилизованный россиянин

Газета «Вперед» сообщила о гибели мобилизованного из Бурятии в зоне СВО

Фото: группа «Вперёд» во ВКонтакте

Мобилизованный 24-летний россиянин из Бурятии погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила газета «Вперед» на странице во «ВКонтакте».

Издание выразило соболезнования от имени администрации Заиграевского района и его главы Виталия Шальков.

В 2017 году 24-летнего россиянина призвали на срочную службу, где он служил в должности водителя взвода транспортирования ракет. Он получил повестку в военкомат и был призван водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады в рамках частичной мобилизации 22 сентября. Утверждается, что россиянин погиб в зоне СВО 4 октября.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Погибший мобилизованный родился в Бурятии и рос младшим сыном в многодетной семье. После окончания школы он получил профессию автомеханика в техникуме строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ.

В октябре из нескольких регионов России начали поступать сообщения о гибели призванных по мобилизации граждан в СВО. Так, 13 октября стало известно о гибели пятерых призывников из Челябинской области, а 14 октября было объявлено о гибели троих мужчин из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края. 17 октября появилась информация о гибели 40-летнего десантника из Каменска-Уральского.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
В Израиле раскрыли решение России для разрушения гегемонии США
Грузовик насмерть задавил своего водителя в Москве
Одежда Uniqlo появилась в продаже на Lamoda
Шарлиз Терон назвала условия съемок в спин-оффе «Форсажа»
Олимпийский чемпион Уайлд объяснил решение остаться в России
Женщина купила роскошный дом на деньги своих «рабов»
Китай переманил девять союзников Тайваня
Президент Швейцарии прибыл в Киев
Японский автопроизводитель отказался от контракта в России
Россиянина осудили на восемь лет за убийство супруга любовницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.