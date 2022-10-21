Призванный вопреки отсрочке IT-специалист погиб в зоне спецоперации

Адвокат Ерохин: на Украине погиб призванный вопреки отсрочке IT-специалист Измайлов

IT-специалист Райффайзенбанка Тимур Измайлов, который попал в ряды Вооруженных сил (ВС) России в ходе частичной мобилизации, погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его адвокат Константин Ерохин.

По словам правозащитника, сотрудник крупного российского банка был призван 7 октября вопреки положенной ему отсрочке, а 13 октября якобы попал под минометный обстрел и погиб.

«Списки из ЦБ на отсрочку до сих пор не дошли до военкомата. Списки ЦБ подал в Генштаб 28 сентября», — рассказал адвокат и уточнил, что в банке Измайлов занимал ключевую IT-должность, сопровождал систему «МИР».

Как сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале, мужчине вручили повестку, когда он пришел в военкомат для «уточнения документов». При повторном посещении военного комиссариата его мобилизовали и отправили в зону боевых действий, рассказала сестра айтишника.

В Министерстве обороны и военной прокуратуре пока информацию о возможной гибели мобилизованного не прокомментировали.

В октябре из нескольких регионов России начали поступать сообщения о гибели призванных по мобилизации граждан в СВО. Так, 13 октября стало известно о гибели пятерых призывников из Челябинской области, а 14 октября было объявлено о гибели троих мужчин из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края. 17 октября появилась информация о гибели 40-летнего десантника из Каменска-Уральского.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.