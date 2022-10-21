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23:21, 21 октября 2022Спорт

В США высмеяли решение РУСАДА не оглашать вердикт по делу Валиевой

Глава USADA Тайгарт назвал засекречивание информации по делу о допинге Валиевой посмешищем

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт оценил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не оглашать вердикт по делу о фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Inside the Games.

Тайгарт назвал засекречивание информации по делу Валиевой посмешищем. «Если ее по праву реабилитируют, то скрывать нечего, и это должно быть обнародовано. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должны немедленно объявить об апелляции на любое решение и провести открытый процесс, как это предусмотрено правилами, чтобы была уверенность в окончательном результате», — подчеркнул он.

Ранее 21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

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11 февраля 2022

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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