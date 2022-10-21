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18:00, 21 октября 2022Россия

ВСУ целились в российский энергообъект и попали в лакокрасочный завод

Mash сообщил, что ВСУ обстреляли лакокрасочный завод в Шебекине Белгородской области

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли лакокрасочный завод в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, целью противника являлся объект российской энергетической компании, однако попасть по нему не получилось. Горожане сообщают, что обстрел города со стороны Украины продолжается.

Информацию о попадании снаряда ВСУ в расположенное в Шебекине предприятие подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадал один человек.

Ранее в сети появилось снятое местными жителями видео с огромным столбом дыма. Очевидцы также рассказали, что перед пожаром раздался взрыв.

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Накануне Гладков сообщал, что под массированный обстрел со стороны Украины попало белгородское село Муром. По его словам, были зафиксированы разрушения на территории частных домовладений. Кроме того, повреждения получили дом культуры, детский сад и школа.

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Константин Лысяков
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