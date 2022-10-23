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19:37, 23 октября 2022Бывший СССР

Названы последствия потери Украиной значительной доли возобновляемой энергетики

Аналитик Кондратьев назвал незначительной зависимость Украины от возобновляемой энергетики
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Энергосистема Украины мало зависит от возобновляемой энергетики. Ее потеря принесет убытки лишь инвесторам. Такие последствия для страны от утраты значительной доли зеленой энергетики «Ленте.ру» назвал руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

В прошлом году, если мы говорим про обычную ситуацию для украинской энергосистемы, возобновляемая энергетика обеспечивала три-четыре процента общего предложения электроэнергия

Сергей Кондратьевруководитель экономического департамента Института энергетики и финансов

«Основная выработка была сконцентрирована на юге страны, а именно в Херсонской, Запорожской, Одесской областях. Если говорить про ситуацию, которая обычно возникает в осенне-зимний период, то здесь возобновляемая энергетика не играет сколько-нибудь значимой роли, потому что выработка на солнечных электростанциях существенно снижается, более важно, какая ситуация в тепловой и атомной генерации», — объяснил аналитик.

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Как заявили в украинском Минэнерго, за время конфликта с Россией республика лишилась 90 процентов ветряной и до 50 процентов солнечной энергетики. По мнению Сергея Кондратьева, главные потери от этого понесут инвесторы.

«Это может повлиять на доходы отдельных украинских генерирующих компаний и отдельных инвесторов в возобновляемую энергетику опять-таки в том случае, если украинское Минэнерго и энергорынок примут решение, что эти мощности не будут получать оплату, поскольку фактически не поставляют энергию на рынок. Но если говорить про влияние на энергетику, это незначимый фактор», — заключил он.

23 октября в Министерстве обороны России рассказали, что Вооруженные силы страны в течение суток наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины.

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Варвара Кошечкина
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