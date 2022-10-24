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16:11, 24 октября 2022Спорт

Дзюбу сочли «мертвым» футболистом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал Артема Дзюбу «мертвым» футболистом

Фото: : Алексей Даничев / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы нападающего турецкого клуба «Адана Демирспорт» Артема Дзюбы вернуться в одну из российских команд. Его слова приводит РИА Новости.

«Все, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист. Я давно на нем поставил крест. И вы забудьте про него», — заявил Колосков, напомнив, однако, что форвардом интересовались в клубе Первой лиги «Рубин».

14 октября главный тренер венгерского «Ференцвароша» и бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поддержал Дзюбу, раскритикованного в Турции. «Эта ситуация носит временный характер. Когда игрок качественный, то все наладится. Последний раз переписывались — он был полностью готов бороться за место в основе», — заявил специалист.

Ранее Дзюба подвергся критике со стороны турецких журналистов. Они выразили недовольство игрой россиянина. Тогда же появилась информация, что нападающий может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел четыре матча, в которых забил один мяч. Ранее форвард выступал за петербургский «Зенит» и четыре раза становился чемпионом России.

Ксения Курашкина
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