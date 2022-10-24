Дзюбу сочли «мертвым» футболистом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал Артема Дзюбу «мертвым» футболистом

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы нападающего турецкого клуба «Адана Демирспорт» Артема Дзюбы вернуться в одну из российских команд. Его слова приводит РИА Новости.

«Все, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист. Я давно на нем поставил крест. И вы забудьте про него», — заявил Колосков, напомнив, однако, что форвардом интересовались в клубе Первой лиги «Рубин».

14 октября главный тренер венгерского «Ференцвароша» и бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поддержал Дзюбу, раскритикованного в Турции. «Эта ситуация носит временный характер. Когда игрок качественный, то все наладится. Последний раз переписывались — он был полностью готов бороться за место в основе», — заявил специалист.

Ранее Дзюба подвергся критике со стороны турецких журналистов. Они выразили недовольство игрой россиянина. Тогда же появилась информация, что нападающий может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел четыре матча, в которых забил один мяч. Ранее форвард выступал за петербургский «Зенит» и четыре раза становился чемпионом России.